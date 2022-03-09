Венесуела може збільшити видобуток нафти для США на заміну російському імпорту

У Венесуелі заявили, що мають все необхідне для збільшення видобутку нафти в півтора рази. Це прозвучало на тлі заборони США на імпорт сировини з Росії.

Нині країна виробляє 800 тисяч барелів на день. Голова Венесуельської нафтової палати Рейнальдо Кінтеро заявив, що обяг підвищать до 1,2 мільйона.

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Це дозволить нам задовольнити деякі потреби на ринку Північної Америки,

– сказав він.

При цьому була інформація, що офіційні особи США нещодавно відвідували Венесуелу і зустрічались з урядом президента Ніколаса Мадуро. Наразі США не мають офіційних дипломатичних відносин із нинішньою адміністрацією Венесуели і щодо неї діють санкції.

Кінтеро заявив, що не очікує зняття цих санкцій. Він сподівається, що адміністрація Байдена видасть ліцензії, які дозволяють іноземним компаніям працювати у Венесуелі, тим самим звільняючи їх від санкцій. Це, за його словами, також дозволить залучити необхідні іноземні інвестиції у безгрошову нафтову промисловість Венесуели та зменшить нестачу кваліфікованих працівників.



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