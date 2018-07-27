13:10
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Злой Одессит

Венесуэльское будущее для России и Путина

540
Путін
Путін / Кто в курсе

Я неоднократно сравнивал далекую Венесуэлу с Россией. И вправду, общих черт очень много, от прямой зависимости экономики страны от нефти до диктатуры власти.

С недавних пор Россия, в борьбе с западными санкциями, даже использует те же регулирующие элементы, которые использовала Венесуэла, пытаясь противопоставить себя США.

Читайте также: "Вишенка" новых санкций от США

К примеру, недавно стало известно, что Минфин РФ подготовил пакет документов, согласно которому Россия минимизирует транзакции в долларах США, отдавая предпочтение национальным валютам, а так же введет пошлины на товары из этой страны. Стоит отметить, что к давлению на доллар так же прибегали в Каракасе, и в итоге…

В итоге, согласно прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле может достигнуть 1 миллион процентов, что погубит национальную валюту, как это уже было в свое время в Зимбабве (тоже большие друзья Кремля), где сейчас ходят американские доллары.

Казалось бы, цифра просто невероятная. Но если присмотреться к тому, как страна из ТОП-5 богатейших в Латинской Америки и занимающая первое место в мире по запасам нефти, скатилась на дно, с падением ВВП – 18% и инфляцией исчисляемой тысячами… десятками тысяч процентов, и миллион становится куда более реальным.

Конечно, разница между Венесуэлой и Россией еще и в том, что у РФ имеется достаточно объемный золотовалютный запас, а экономика держится не только на экспорте нефти.

Да, процесс будет несколько длительней, чем у латиноамериканских братушек, но итог один и тот же, заключающийся в моменте, когда национальной валютой будет не боливар/рубль, а простое куриное яйцо.

Читайте также: Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини політики Публікації Володимир Путін Гроші Новини Росії Венесуела
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 730
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
сьогодні, 11:01 Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
Тетяна Бучок 1085
Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
сьогодні, 10:00 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
7593
Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
сьогодні, 09:01 Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
Уляна Корицька
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук