23:22
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, сьогодні
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Злой Одессит

"Вишенка" новых санкций от США

709
Новые санкции от США против РФ
Новые санкции от США против РФ / QHA Агентство Крымские Новости

О готовящемся новом пакете санкций США против России известно стало практически сразу после того, как завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, но подробностями они обрастают лишь со временем.

В частности, два дня назад я писал о трех основных направлениях, в которых работают сенаторы, а именно – банковский сектор, "Северный поток – 2" и доказательство причастности РФ к спонсированию международного терроризма.

Читайте также: Правительство США готовит новые санкции в отношении России

Но, у всей этой законодательной красоты есть своя вишенка.

Так, стало известно, что сенаторы, не взирая на несогласие Минфина США, все же пытаются провести законопроект против госдолга РФ. Речь идет о сенаторах Марко Рубио и Крисе Ван Холлене, которые предложили пакет санкций, ограничивающий вложения в долговые бумаги.

Напомню, что именно благодаря продажам ценных бумаг – облигаций федерального займа – Россия на сегодняшний день имеет постоянный приток иностранной валюты в свою экономику. Наложение санкций на госдолг РФ не только поставит крест на подобного рода продажах, но и вызовет волну слива ОФЗ имеющихся на руках иностранных резидентов, что спровоцирует инфляционный взрыв.

Однако, как я упоминал выше, Минфин США выступает против именно такого формата санкций. Получится ли у сенаторов на этот раз провести данный законопроект? Будем надеяться, что – да. И если все предложения будут одобрены в ходе обсуждения в Сенате и Конгрессе, то нынешние санкции могут стать самыми убойными за последние 4 года.

В общем, нормально в Хельсинки поговорили!

Читайте также: Как на Украину могут повлиять российские санкции

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції Публікації
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
сьогодні, 23:00 Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
Іван Яковина 130
Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
сьогодні, 22:27 Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
3004
"Вишенка" новых санкций от США
сьогодні, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 708
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
сьогодні, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 768
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 218
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук