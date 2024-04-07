Коли Вербна неділя у 2024 році: чи змінилася дата через новий календар і які традиції в Україні

Незабаром християни східного обряду в Україні відзначатимуть Великдень. За тиждень до цього свята буде Вербна неділя.

Вербну неділю кожного року святкують у різні дні. Це одне з найголовніших християнських свят, тому про традиції цього дня та інші цікаві факти розповідає 24 Канал.

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Коли цього року буде вербна неділя

У 2023 році ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості важливих церковних свят змінилися. Однак на свята, пов'язані з Великоднем, це жодним чином не вплинуло.

2024 року православні християни будуть святкувати Великдень 5 травня, а християни західного обряду вже відсвяткували 31 березня. Відповідно, Вербна неділя за Юліанським календарем припадає на 28 квітня, а за Григоріанським – на 24 березня.

Традиції на Вербну неділю

Приказку "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень – Великдень" знають, певно, всі. Традиція пішла від того, що це дерево – символ здоров'я, плідності, швидкого росту. Крім цього, заведено вважати, що саме торкання її гілок наділяє людину цілющою силою.

Що потрібно робити у Вербну неділю

Раніше Вербну неділю називали Вербицею. Це було народне язичницьке свято, яке, з приходом християнства на територію сучасної України, злилося із важливою християнською подією – входом Господнім до Єрусалима.

Ще з давніх часів віряни йшли до храму, де слухали богослужіння, а потім освячували гілочки верби. Пізніше деякі з них садили у саду чи на городі. Інші гілки ставили в хаті біля ікон.

Вірили, що освячена верба допомагає захистити оселю від води та вогню, дарує мешканцям міцне здоров'я. Важливо зберігати освячені гілочки аж до Вербної неділі наступного року.

Чого не можна робити у Вербну неділю

Вважається, що у цей день дотримуватись певних заборон:

не займалися важкою фізичною працею;

не шили, не вишивали і не в'язали;

не сварилися і не лихословили.

Також заборонені пишні святкування. Тому, навіть, якщо у людини був день народження, святкування проходило тихо і спокійно.