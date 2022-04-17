У Вербну неділю окупанти обстріляли храм у Сєвєродонецьку

Російські окупанти обстріляли храм у Сєвєродонецьку. Ворожий снаряд влучив у дах Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального собору.

Окупанти вже вчетверте обстріляли цей храм. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Окупанти воюють з Богом

Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок бойовий дій на Луганщині пошкоджені 10 храмів. Таким чином окупанти воюють з Богом.

Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель,

– заявив Гайдай.

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