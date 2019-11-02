Вербував українок до борделів: у зоні ООС затримали громадянина Туреччини

В районі проведення Операції Об'єднаних Сил затримали громадянина Туреччини, який вербував українок на заробітки у борделі країн Євросоюзу.

Іноземця спіймали на одному з блокпостів, коли він повертався з Маріуполя з двома жінками. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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45-річний чоловік шукав дівчат і жінок, які перебували у складному матеріальному становищі. Через соціальні мережі він переконував їх на працевлаштування в сексіндустрію в одній із країн Західної Європи.

Чоловік перевозив двох українок, яких збирався вивезти за кордон для їх подальшої сексуальної експлуатації в країнах Євросоюзу.

Відкрито кримінальну справу за статтею "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини" (ч. 2 ст. 149 ККУ).

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Що відомо про торгівлю людьми в Україні?Торгівля людьми – це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже увесь світ. За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон осіб у всьому світі стали жертвами трудового і сексуального рабства.



Україна є і країною призначення, і країною транзиту, і країною походження саме торгівлі людьми. Всього за весь час незалежності України 230 тисяч громадян ставали жертвами торгівлі людьми. Половина з них – жертви трудової експлуатації. Інші – були залучені у сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.