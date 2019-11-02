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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Вербовал украинок в бордели: в зоне ООС задержали гражданина Турции

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      Правоохранители задержали гражданина Турции на блокпосте
      Правоохранители задержали гражданина Турции на блокпосте / dpsu.gov.ua

      В районе проведения Операции Объединенных Сил задержали гражданина Турции, который вербовал украинок на заработки в бордели стран Евросоюза.

      Иностранца поймали на одном из блокпостов, когда он возвращался из Мариуполя с двумя женщинами. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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      45-летний мужчина искал девушек и женщин, находившихся в сложном материальном положении. Через социальные сети он убеждал их на трудоустройство в сексиндустрию в одной из стран Западной Европы.

      Мужчина перевозил двух украинок, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Евросоюза.

      Открыто уголовное дело по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека" (ч. 2 ст. 149 УКУ).

      Актуально: Украинские заробитчане часто становятся жертвами торговцев людьми, попадают в тюрьмы, – юрист

      Что известно о торговле людьми в Украине?Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек во всем мире стали жертвами трудового и сексуального рабства.

      Украина является и страной назначения, и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми. Всего за все время независимости Украины 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них – жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Торговля людьми Операция Объединенных сил Трудовое рабство
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