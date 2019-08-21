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      Украинские заробитчане часто становятся жертвами торговцев людьми, попадают в тюрьмы, – юрист

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      Евгений Чекарев
      Евгений Чекарев / prostir.ua

      Заметных улучшений в ситуации с защитой прав украинских трудовых мигрантов не произошло.

      В странах Европейского союза часты случаи нарушения прав трудовых мигрантов, при этом в других странах ситуация еще хуже. И от этого также страдают украинские заробитчане. Такое мнение 112.ua озвучил юрист центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека адвокат Евгений Чекарев в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

      Заметных улучшений в ситуации с защитой прав украинских трудовых мигрантов за рубежом за последний год не произошло. Особенно остро это ощущается в странах Африки, Ближнего Востока, где по-прежнему велика вероятность стать жертвой торговли людьми, что особенно актуально в отношении женщин,
      - сказал Евгений Чекарев.

      В то же время в России у мигрантов с Украины есть шансы стать жертвой преступников или карательной машины правоохранительных органов. Евгений Чекарев рассказал о масштабной схеме, из-за которой тысячи украинцев, соблазнённые обещаниями хороших заработков и решения жилищных проблем, на много лет оказались за решетками российских тюрем.

      Людям предлагали трудоустроиться на должность курьера. На самом деле их нанимали для распространения наркотиков (курительных смесей). В РФ предусмотрено наказание за такую деятельность от 4 до 20 лет лишения свободы. Попавшиеся на схему украинцы получили реальные сроки от 3,5 лет до 20. Многие до сих пор сидят. Российские судьи не принимают во внимание их аргументы о том, что их завербовали и они практически стали жертвами торговли людьми.

      Хельсинкский союз по правам человека занимается переводом людей в места лишения свободы в Украине, уже переведено около 30 человек. В то же время, на отмену приговора они рассчитывать не могут. Скорее всего украинские власти небезосновательно опасаются, что если украинские суды начнут отменять им приговоры, российские власти откажутся передавать других заключенных, отбывающих срок в РФ по аналогичным приговорам.

      Всего от схемы пострадали порядка 2 тысяч человек. "В последнее время на эту схему стали попадать люди, проживающие на неподконтрольных территориях в Восточной Украине. Туда, судя по всему, перебрались вербовщики, действовавшие до этого на подконтрольной территории", - рассказал Чекарев. На подконтрольной территории против вербовщиков было возбуждено уголовное дело.

      Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Заробитчане НБУ Торговля людьми
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