Верещук назвала кількість російських полонених, які є в Україні
19 березня 2022 , 17:18Читать новость на русском
Джерело:Мінреінтеграції
В Україні офіційно є 562 російських військовополонених. Гроші на їх утримання йдуть з Держбюджету.
Вони стоять на забезпеченні й харчуються так само, як і наші воїни. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
До теми Ми щодня беремо у полон ворогів, надалі створимо обмінний фонд, – Верещук
Полонені відмовляються повертатись в Росію
За словами Верещук, полонених будуть тисячі. Їх опитували, і вони кажуть, що не хочуть повертатися з полону в Росію. Згода на обмін є обов'язковою формою.
Тепер ці діти-строковики не хочуть повертатися в країну, яка їх відправила вбивати українських жінок і дітей,
– сказала міністерка.
Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: