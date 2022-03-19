Верещук назвала кількість російських полонених, які є в Україні

В Україні офіційно є 562 російських військовополонених. Гроші на їх утримання йдуть з Держбюджету.

Вони стоять на забезпеченні й харчуються так само, як і наші воїни. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До теми Ми щодня беремо у полон ворогів, надалі створимо обмінний фонд, – Верещук

Полонені відмовляються повертатись в Росію

За словами Верещук, полонених будуть тисячі. Їх опитували, і вони кажуть, що не хочуть повертатися з полону в Росію. Згода на обмін є обов'язковою формою.

Тепер ці діти-строковики не хочуть повертатися в країну, яка їх відправила вбивати українських жінок і дітей,

– сказала міністерка.

Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: