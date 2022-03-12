Верещук назвала міста під Києвом, з яких 12 березня йтиме гуманітарний коридор до столиці

Ірина Верещук повідомила про відкриття нових гуманітарних коридорів. Зокрема, 12 березня буде можливість евакуюватися чи привезти допомогу в міста під Києвом.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що загалом з області до міста Києва буде три маршрути, які приїжджатимуть через різні населені пункти, передає 24 канал.

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За її словами, планують відкрити гуманітарний коридор до Києва з міст Гостомель, селища Козаровичі та Микуличі.

Гуманітарні коридори з Київської області до столиці

маршрут Г остомель – Київ (через Гостомель, Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білгородка);

(через Гостомель, Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білгородка); маршрут селище Козаровичі – Київ (через Козаровичі, Лютиш, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород);

(через Козаровичі, Лютиш, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород); маршрут Микуличі – Київ (через Микуличі, Немішаєво, Березова, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрія, Стоянку, Гореничі, Гнатівку, Білгородку).

Окрім того, з селища Андріїївка на Київщині організують гуманітарний коридор до Житомира.

Дивіться брифінг Ірини Верещук від 12 березня:

Додамо, що за два попередні дні вдалося вивезти понад 83 тисяч людей у безпечні місця. Також Ірина Верещук додала, що до тимчасово окупованих територій завезли гуманітарну допомогу.

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