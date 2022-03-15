Верещук розповіла про гуманітарний коридор з Донецької області на 15 березня

На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Серед них евакуація людей із Донецької області та доставка найнеобхідніших продуктів у Маріуполь.

Про це під час брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

З міста Бердянськ до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який доставить десятки тонн води, медикаментів на продуктів людям, які цього дуже потребують у Маріуполі.

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"На зворотному шляху транспорт забере жінок, дітей та усіх, хто потребує евакуації з Маріуполя до Запоріжжя", – зазначила Верещук.

Міністерка пообіцяла, що країна не залишить нікого, адже пам’ятає про всіх та хоче врятувати кожоного.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 15 березня: