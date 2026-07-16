Верховна Рада призначила новий склад уряду

Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення нового складу уряду. За відповідне рішення свій голос віддали 264 народні депутати.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Як пройшло голосування та хто увійшов у новий Кабмін?

Верховна Рада голосувала за призначення нового Кабінету Міністрів без міністра оборони та міністра закордонних справ.

Результати голосування були наступними:

За – 264 нардепи;

Проти – 15 депутатів;

Утримались – 19 нардепів;

Не голосували – 20 депутатів.



Як голосувала Верховна Рада за новий склад Кабміну 16 липня / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

До нового уряду увійшли:

Сергій Корецький – Прем'єр-міністр України;

Денис Шмигаль – Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр енергетики України;

Тетяна Бережна – Віцепрем'єр-міністр України з гуманітарної політики України – Міністр культури України;

Всеволод Ченцов – Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталій Безгін – Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвій Бідний – Міністр молоді та спорту України;

Андрій Бутенко – Міністр освіти та науки України;

Іван Вигівський – Міністр внутрішніх справ України;

Тарас Висоцький – Міністр аграрної політики та продовольства України;

Микола Калашник – Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталій Кім – Міністр у справах ветеранів України;

Олександр Кравченко – Міністр економіки та довкілля України;

Віктор Ляшко – Міністр охорони здоров'я України;

Сергій Марченко – Міністр фінансів України;

Денис Маслов – Міністр юстиції України;

Денис Улютін – Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;

Оксана Ферчук – Міністр цифрової трансформації України.

Призначення очільників Міноборони та МЗС відбудеться пізніше.

Нагадаємо, раніше до Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів. По суті, нардепи проголосували за відповідний склад без змін.

До цього народні обранці проголосували за призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром. За відповідне рішення висловилися 289 депутатів.