Рада денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря

Верховна Рада 24 лютого денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Зокрема мовиться про співпрацю у використанні моря і Керченської протоки, а також ще одну угоду.

Обидва законопроєкти підтримали понад 300 нардепів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Які договори розірвали

№0182 – Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки;

№0183 – вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва. Цю групу створили на початку 2001 року, але після окупації Росією Криму вона фактично перестала існувати.

Що передбачав договір

Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки підписали 24 грудня 2003 року у Керчі. Він набув чинності 23 квітня 2004 року.

Угода передбачала, що Азовське море та Керченська протока є "внутрішніми водами України і Росії"; Азовське море розмежовувала лінія державного кордону; Всі питання щодо акваторії протоки мали вирішуватися обома сторонами; Договір передбачав свободу судноплавства для українських та російських кораблів, що експлуатуються в некомерційних цілях; Україна та Росія мали співпрацювати в різних галузях, що стосувалися акваторії.

Очевидно, що договір втратив будь-який сенс, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ба більше, у Морській доктрині Росії від 31 липня 2022 року взагалі немає пункту про міжнародно-правове регулювання використання Керченської протоки. Держава-агресор нахабно розглядає протоку як "одноосібний" морський простір".