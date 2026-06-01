Микола Давидюк та Андрій Левус стануть народними депутатами України 9 скликання

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами України Андрія Левуса та Миколу Давидюка. Вони зайняли місця Дениса П'ятигорця та Володимира Цабаля.

Про це повідомила пресслужба ЦВК на власному сайті.

Дивіться також: Мінус один нардеп: у Раді склав повноваження представник "Голосу"

Чим відомий Андрій Левус?

18 травня 2026 помер народний депутат України 9 скликання від партії "Європейська солідарність" Степан Кубів. Його місце мав зайняти наступний по партійному списку Денис П'ятигорець, проте він відмовився від мандату.

Тож його наступник (номер 29 у списку ЄС) Андрій Левус був визнаний обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року.

Левус став відомий завдяки своїй участі у Революції Гідності, під час якої був керівник комендатури Самооборони Майдану. Згодом став народним депутатом України VIII скликання від партії "Народний фронт" (2014-2019), де був головою підкомітету з питань державної безпеки Комітету ВРУ з питань національної безпеки й оборони.

За даними руху Чесно, у 2020 році Вищий антикорупційний суд обрав ексдепутату запобіжний захід у вигляді застави понад 500 000 гривень. Його підозрювали у неправомірному отриманні коштів із бюджету як компенсації за житло під час перебування нардепом. У 2021 році Вищий антикорупційний суд виправдав Левуса у справі, при цьому САП оскаржувала вирок суду.

Хто такий Микола Давидюк?

Володимир Цабаль був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Голос”. Проте у травні цього року він склав мандат.

Тож номер 27 у списку партії Микола Давидюк став народним депутатом України. Він є політологом, блогером та письменником. Написав книжки "Як працює путінська пропаганда" та "Як зробити Україну успішною".

Для офіційної реєстрації народними депутатами України Левус та Давидюк мають подати до Комісії необхідні документи протягом 20 днів. ЦВК ухвалить відповідне рішення не пізніше п’ятого дня після їх отримання.