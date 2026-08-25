"Дуже багато питань": Рада викликала Федорова на засідання ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради викликала ексміністра оборони Михайла Федорова на засідання, яке відбудеться 31 серпня. Там розглядатимуть питання щодо розслідування операції "Мідас".

Про таке повідомив очільник ТСК Олексій Гончаренко.

Чому Федорова викликає ТСК?

Зазначається, що комісія має "дуже багато питань" до ексглави Міноборони. "Хочеться отримати на них відповіді", – написав Гончаренко.

У тексті звернення йдеться про розслідування можливих фактів порушення антикорупційного законодавства України.

Відповідно до цього, від Михайла Федорова очікують "пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції "Мідас".



ТСК викликає Федорова на засідання / Скриншот зі сторінки Гончаренка

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що Володимир Зеленський повинен публічно пояснити, чи був він обізнаний про корупційні справи в уряді. Водночас Федоров підкреслив, що особисто не отримував від президента жодних незаконних розпоряджень.

Сам президент нещодавно, під час спілкування з журналістами, прокоментував підозри, оголошені працівникам Офісу Президента після розслідувань антикорупційних органів.

Глава держави заявив, що не володіє жодною додатковою інформацією щодо справи НАБУ, окрім тієї, яка вже є у відкритому доступі. "Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. І для мене це важливо", – резюмував Зеленський.