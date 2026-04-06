Це огидно, – Притула назвав депутатів, які відверто шкодять Україні

Серед народних депутатів України є ті, чиї рішення видаються деструктивними й не проукраїнськими. Такі парламентарі шкодять сьогодні державі, деякі з них намагаються зберегти тут залишки СРСР, аби догодити своєму електорату.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, волонтер Сергій Притула, висловивши власну думку щодо тих нардепів, яких, за його переконанням, варто було б позбавити надалі права балотуватись у Верховну Раду.

Позиція яких нардепів викликає питання?

На думку громадського діяча, нині в Україні є деструктивні нардепи в різних політичних фракціях, включно й патріотичними й навіть тією, з якою сам Притула у 2019 році балотувався до парламенту ("Голос"). Загалом, з його слів, до фракції "Голосу" в нього питань не виникає.

Він вважає, що від представників цієї політсили деструктиву точно не було стільки, як від багатьох інших. Він нагадав, що 2 депутатів з того списку були на війні й проявили себе достойно (Роман Лозинський, Роман Костенко). Проте питання у Притули є до низки інших народних обранців.

"Є один депутат в дуже патріотичній фракції, який виходить і каже, що за продовження мобілізації голосувати не буде (Олексій Гончаренко – 24 Канал). В мене до нього питань немає, він як був "руснявою консервою", так нею і залишається. А от до його лідера є очевидне запитання, чи контролює він поведінку своїх людей", – замислився Притула.

У переліку тих, кому було б варто заборонити в майбутньому висувати свою кандидатуру на виборах громадський діяч назвав і Юрія Бойка. Сьогодні він представляє депутатську групу "Платформа за життя та мир", у 2019 році балотувався від партії ОПЗЖ.

Там сидять двоє, які у 2014 році на Донбасі організовували референдум. Вони мали б "присісти", але врешті сіли у крісла депутатів українського парламенту. Їх туди заводили Бойки, Медведчуки. Чому Бойко досі не сидить – для мене не загадка, я розумію. Але це настільки огидно,

– наголосив Притула.

Також, з його слів, в парламенті присутня "легенька реінкарнація Мураєва", одіозного харківського політика, який, як підкреслив засновник БФ, здриснув з України, бо не виправдались його сподівання.

"Він думав, що сюди прийдуть росіяни, а він стане гауляйтером. Тепер він десь у Відні, сподіваюсь, наші спецслужби ще якось "привітаються" з ним і передадуть йому палкий привіт від українського народу", – озвучив Притула.

Він продовжив, заговоривши про нардепа Дмитра Разумкова. Громадський діяч звернув увагу на поведінку цього народного обранця під час голосування за перейменування української "копійки" в "шаг". Разумков був тим, хто виступив проти й заблокував можливість ухвалити законопроєкт в цілому.

"Він демонстративно цю історію блокував. Можна дискутувати чи на часі це, але вже це питання було винесене на голосування в сесійній залі. "Копійка" залишилась в Росії, Білорусі, Придністров’ї і в Україні. Чому? Повертаємо "шаг", читаємо Шевченка. А він показово своїм бабулям цим каже, що цей Радянський Союз не дозволить від них забрати. Коли вводилися санкції проти Медведчука, то він був єдина людина, яка на засіданні РНБО утрималась від цього", – нагадав Притула.

