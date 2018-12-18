Верховна Рада ухвалила Постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році
Народні депутати України прийняли проект Постанови про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2019 році. Відповідне рішення нардепи прийняли 18 грудня
Про це повідомляє офіційний портал Верховної Ради України.
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За прийняття документа проголосувало 232 народних обранців, проти – 9, не голосували – 92 депутати.
Метою цього проекту Постанови є визначення переліку річниць найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2019 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.
Проектом постанови рекомендується Кабінету міністрів України створити організаційний комітет з відзначення пам'ятних дат і ювілеїв в 2019 році, а також розробити плани заходів.
У закладах культури рекомендується організувати тематичні виставки, експозиції, приурочених до пам'ятних дат і ювілеїв, опрацювати питання про включення найбільш видатних дат української історії в список знаменних дат ЮНЕСКО.
Держкомтелерадіо рекомендовано створювати теле- і радіопередачі і висвітлювати заходи щодо відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. "Укрпошті" запропоновано видати поштові конверти і поштові марки, а Нацбанку запропонували виготовити ювілейні монети з нагоди пам'ятних дат і ювілеїв 2019 року.
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