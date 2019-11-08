Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію

Під час роботи над проєктом "Карта ремонтів" ми наштовхнулися на цікаву інформацію. Виявилося, що Верховна Рада України щороку підписує з одним і тим же підрядником угоди на мільйони гривень з ремонту каналізацій у різних містах України.

У структурі Верховної Ради є Державне підприємство "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України" (далі – ДБК). З моменту запуску платформи ProZorro у 2016 році ДБК виступив замовником понад 40-а тендерів на загальну суму 440 млн грн. З них абсолютну більшість коштів, а саме 439 млн грн, мають витратити на ремонт каналізацій у трьох містах: Старокостянтинові Хмельницької області, Кам'янці-Бузькій Львівської області та Баришівці Київської області. Яке відношення ці роботи мають до Верховної Ради України – сказати важко.

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Будівництво каналізаційних очисних споруд на мільйони

Перший подібний тендер на ремонт був оголошений ще восени 2016 року. Замовник відхилив дві дешевші пропозиції, і підписав договір із Товариством з обмеженою відповідальністю "Гелон Груп". Договір на проведення будівництва каналізаційних очисних споруд підписали на суму 19 млн грн. Після цього ДБК та "Гелон Груп" підписали акти виконаних робіт без реального їх проведення. Щодо даного епізоду в 2017 році було відкрите кримінальне провадження. Вже за кілька тижнів був підписаний новий договір на реконструкцію каналізаційних очисних споруд у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Підрядник виявився тим самим, а вартість робіт цього разу склала вже майже 25 млн грн.

У 2017 і 2019 роках ДБК ще двічі виділив кошти на каналізацію у Старокостянтинові. В обох випадках виконавцем робіт знову виступив ТОВ "Гелон Груп". А останній договір був підписаний на цілих 264 млн грн. Таким чином загальна запланована вартість ремонту каналізації у Старокостянтинові, яку чомусь оплачує Верховна Рада, зросла вже до третини мільярда гривень. Роботи мають бути завершені до кінця 2021 року. До того ж, за інформацією у висновку Держаудитслужби України від 4 листопада 2019 року, зазначаються численні порушення законодавства під час проведення даної закупівлі. Це, наприклад, неправомірне обрання та застосування процедури закупівлі, неналежне оприлюднення інформації тощо.

Ще один такий ремонт каналізації відбувається в місті Кам'янка-Бузька. Договір на суму понад 65 млн грн між ДБК та тим самим ТОВ "Гелон Груп" був підписаний ще у 2017 році. Під час тендеру замовник відхилив пропозиції інших учасників, які бралися виконати цю ж роботу за суму на 20 млн грн нижчу ніж "Гелон Груп". Підприємство має завершити роботи до кінця цього року. Всього, станом на зараз, ДП "Державний будівельний комбінат" вже виплатило ТОВ "Гелон Груп" понад 75 млн гривень.

Хто ж стоїть за цією схемою?

Засновником і директором "Гелон Груп" є Андрій Іванович Голубєй. Він також очолював ДП "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами", яке в свій час фігурувало у кримінальній справі проти угрупування Сергія Курченка. Всього, станом на зараз, "Гелон Груп" вже отримало від ДП "Державний будівельний комбінат" понад 75 млн грн.

Засновником ДП "ДБК" є Управління справами апарату Верховної ради України, яке входить в структуру ВРУ та підконтрольне особисто Голові ВРУ. За даними сайту "Наші гроші" ДП "ДБК Управління справами апарату ВРУ" з грудня 2018 року очолює Ігор Корнат із Червонограду, що на Львівщині. Він раніше був радником, а до того – помічником голови парламенту Андрія Парубія. Управління справами апарату ВРУ очолює інший виходець із Львівщини Петро Боднар, який також був помічником Парубія, коли той ще був нардепом.

ГО "Антикорупційний штаб" звернеться до правоохоронних органів за підсумками встановлених фактів для того, щоб вже вони дали їм належну оцінку.

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