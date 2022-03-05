У Верховній Раді пояснили, як каратимуть за викрадення української зброї і техніки

Верховна Рада вжила заходів проти мародерства диверсантів і російських окупантів. Ухвалено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за викрадення на полі бою речей українських захисників.

Мародерство, як військовий злочин, каратиметься позбавленням волі від 3 до 10 років. Народна депутатка Олена Шуляк пояснила, як застосовуватиметься покарання, передає Верховна Рада України.

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Що передбачає новий законопроєкт

Законопроєкт №7124 покликаний протидіяти фактам мародерства, які нині поширені і фіксуються у багатьох регіонах нашої країни. Мародерство є неприпустимим явищем у цивілізованій країні – нашу техніку і зброю розграбовувати недопустимо. Це не стосується трофейної техніки і зброї – привезеної окупантами на територію України.

Ромам за викрадений ворожий танк нічого не загрожує,

– пояснила Олена Шуляк.

Так, мародерство, як військовий злочин, каратиметься ув'язненням терміном від 3 до 10 років. При цьому, викрадення військовослужбовцями чи цивільними особами української техніки, зброї і речей за межами поля бою утворює склад корисливого злочину проти власності.

Верховна Рада посилює покарання за привласнення чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин та бойових дій для власної наживи шляхом пограбування українців, у тому числі вбитих або поранених.

Окрім законодавства про мародерство, внесені зміни та доповнення до таких статтей Кримінального кодексу України:

185 "Крадіжка";

186 "Грабіж";

187 "Розбій";

189 "Вимагання";

191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Олена Шуляк наголосила, що навіть у час війни люди повинні залишатись людьми. Якщо хтось з проросійськими (антиукраїнськими) настроями цього ще не зрозумів, то кримінальна відповідальність, на переконання нардепки, допоможе це усвідомити.

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