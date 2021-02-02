Верховний суд офіційно повідомив, що розглянув справу "Тедісу" проти АМКУ

Верховний суд 2 лютого розглянув справу за позовом дистриб'ютора сигарет "Тедіс" проти Антимонопольного комітету України та скасував судові рішення попередніх інстанцій.

Джерело: Верховний суд

Суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ "Тедіс Україна" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 10 жовтня 2019 року "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу".

Цим рішенням АМКУ було визнано, що ТОВ "Тедіс Україна" разом з групою інших підприємств – виробників цигарок вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

Верховний Суд не оцінював фактичні обставини справи, а перевірив правильність правових висновків попередніх судових інстанцій. Суд звернув увагу, що рішення АМКУ від 10 жовтня 2019 року мотивовано переважно іншим рішенням АМКУ і не містить іншої змістовної мотивації.

Враховуючи це, що юридична кваліфікація дій ТОВ "Тедіс Україна" не ґрунтується на належно встановлених обставинах, Верховний суд задовольнив позов.

При цьому, Верховний суд у пресрелізі наголосив, що визнання недійсним рішення АМКУ не позбавляє цей АМКУ права провести повторну перевірку з дотриманням вимог чинного законодавства.