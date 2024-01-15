Верховний суд повернув на посаду чиновницю з паспортом Росії: Мін'юст судитиметься

Верховний суд повернув на посаду Марину Прилуцьку, яка раніше працювала в Мін'юсті. Він фактично скасував постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки Росії з посади державної служби.

Адже раніше СБУ виявили, що Прилуцька добровільно отримала російський паспорт та навіть контактувала зі співробітниками ФСБ Росії.

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Як Верховний суд повернув Прилуцьку на посаду

9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки Росії з посади державної служби,

– заявили в Мін'юсті.

"Судова газета" зазначила, що касаційний адміністративний суд Верховного суду фактично вказав, що фотокопії паспорта Росії, наданої СБУ, та податкового номера – недостатньо.

У Мін'юсті запевнили, що протистоятимуть поновленню Марини Прилуцької в суді. Зокрема, справу вже скерували на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Варто зауважити, що у Мін'юсті вона працювала заступницею начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальницею Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області.

Що цьому передувало