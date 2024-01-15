Верховний суд повернув на посаду чиновницю з паспортом Росії: Мін'юст судитиметься
Верховний суд повернув на посаду Марину Прилуцьку, яка раніше працювала в Мін'юсті. Він фактично скасував постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки Росії з посади державної служби.
Адже раніше СБУ виявили, що Прилуцька добровільно отримала російський паспорт та навіть контактувала зі співробітниками ФСБ Росії.
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Як Верховний суд повернув Прилуцьку на посаду
9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки Росії з посади державної служби,
– заявили в Мін'юсті.
"Судова газета" зазначила, що касаційний адміністративний суд Верховного суду фактично вказав, що фотокопії паспорта Росії, наданої СБУ, та податкового номера – недостатньо.
У Мін'юсті запевнили, що протистоятимуть поновленню Марини Прилуцької в суді. Зокрема, справу вже скерували на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.
Варто зауважити, що у Мін'юсті вона працювала заступницею начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальницею Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області.
Що цьому передувало
- Служба безпеки України встановила, що 13 березня 2014 року Марина Прилуцька прибула до Ялти, що в тимчасово окупованому Криму, де зареєструвала своє місце проживання. Після окупації півострова, вона повторно поїхала в Крим та отримала там паспорт громадянки Росії, який видали на підставі раніше здійсненої реєстрації (за даними слідства, документ є чинним). Окрім того, за даними СБУ, в Криму колишня чиновниця контактувала зі співробітниками ФСБ Росії.
- У липні 2021 року Марина Прилуцька звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Мін'юсту, щоб суддя визнав протиправним та скасував наказ про її звільнення з посади через втрату права на державну службу або його обмеження через наявність громадянства іноземної держави під час проходження державної служби.
- Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 20 травня 2022 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 грудня 2022 року Марині Прилуцькій повністю відмовили у задоволенні позову.
- Джерело у Мін'юсті розповіло УП, що місце перебування Прилуцької наразі невідоме. Крім цього – Верховний суд ухвалив рішення без виклику сторін, а Мін'юст дізнався про розгляд справи, отримавши копію постанови.
- Тепер, згідно з нинішнім рішенням Верховного суду, Шостий апеляційний адміністративний суд має розглянути справу повторно.