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      Верховний суд розблокував проведення масштабної приватизації: що це означає

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      Верховний суд розблокував проведення масштабної приватизації
      Верховний суд розблокував проведення масштабної приватизації / id-legalgroup.com

      Верховний суд розблокував процес призначення інвестиційних радників для проведення приватизації 6 великих державних компаній.

      Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив скаргу Фонду державного майна на рішення судів попередніх інстанцій.

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      Судді зазначили, що суди попередніх інстанцій надали неправильну правову оцінку підставам, через які заблокували призначення інвестиційних радників для великої приватизації.

      У рішенні йдеться, що саме призначення інвестиційних радників є невід'ємною складовою процесу великої приватизації.

      Верховний суд дозволив продовжувати процес приватизації 6 державних компаній. Мова йде про Одеський припортовий завод, вугільну компанію "Краснолиманська", Президент-готель, Ідар, Електроважмаш та Об'єднану гірничо-хімічну компанію.

      Хто заблокував приватизацію компаній? Компанія "Гранд Торнтон", яка оскаржувала процес призначення інвестиційних радників.

      Які фунції виконує інвестиційний радник? Його роль полягає у підготовці великого державного підприємства до продажу, зокрема проведення всіх необхідних для цього бюрократичних процедур.

      Тож через суди низка компанія намагалася оскаржити конкурси на обрання інвестиційного радника приватизації великих держпідприємств.

      Що таке масштабна приватизація? Це політичний курс, який спрямований на продаж підприємств, земель та іншого непрофільного майна на користь приватних осіб.

      Для чого вона потрібна? Приватизація дозволить збільшити надходження до державного бюджету та залучити більше інвестицій.

      Що таке приватизація державного або комунального майна?Наразі механізм приватизації контролює закон України "Про приватизацію державного і комунально майна". Приватизація – це платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути покупцями.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховний суд України Приватизація Гроші Бізнес Новини політики
      Джерело: 24 канал
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