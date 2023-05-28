У Львові здійснили мрію 11-річної Вероніки з Вугледара, яка втратила всіх рідних й дивом вижила

На свій одинадцятий день народження Вероніка Куликова, яка постраждала внаслідок обстрілу Вугледара, зустрілася у Львові з захисником, що обороняв її рідне місто. Це була одна з найзаповітніших мрій маленької українки.

Крім цього, медики, які лікували дівчинку, теж підготували подарунок, про який мріяла Вероніка. Це була кінна прогулянка, а також сертифікат на заняття цим видом спорту.

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У Львові втілили мрію дівчинки, що постраждала після обстрілу Вугледара

Вероніка Куликова святкувала свій 11 день народження у Львові. Туди вона потрапила після обстрілу її рідного Вугледара у квітні 2022 року. Внаслідок цього воєнного злочину Росії дівчинка втратила всіх своїх рідних та сильно постраждала: у неї була травма голови та проблеми з хребтом.

Після кількох операцій дівчинка проходила курс реабілітації та вчилася наново ходити. Наразі вона живе в одному з дитячих будинків Львова.

Вероніка сумує за своїм рідним містом та читає про нього новини. До того ж вона дуже хотіла подякувати хоч одному українському військовому за захист її рідного Вугледара.

Я вже рік мала одну мрію – обійняти військового, що боронив Вугледар,

– розповіла дівчинка.

Уже 17 травня 2023 року її мрія здійснилася і вона зустрілася з військовослужбовцем Збройних Сил – Олексієм.

11-річна Вероніка з Вугледара зустрілася з військовослужбовцем Олексієм, який боронив її місто / Фото Романа Балука

Чоловік у січні 2023 року боронив Вугледар, де під час важких боїв втратив ногу. Український захисник був радий втілити мрію маленької українки.

"Так приємно було здійснити мрію дівчинки, місто якої боронили, одразу погодився. Мене, як і її, переповнюють емоції", – розповів захисник.

Сама дівчинка була щаслива зустріти ту людину, яка захищала її місто. Вона зазначила, що її мрія здійснилася і назвала українського військового – крутим.

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Одинадцятирічну Вероніку привітали й медики, які допомагали дівчинці відновитися після важких травм. Вони наголосили, що ще однією мрією дівчинки був – кінний спорт.

Ми цього не забули, і організували їй дарунок – прогулянку на конях та сертифікат на заняття цим спортом,

– зазначили представники реабілітаційного центру.

Львівські медики здійснили ще одну мрію Вероніки Куликової з Вугледару / Фото Романа Балука

Медики хотіли побачити, як змінилася маленька українка. Адже вони пам'ятають, як старанно дівчинка долала перешкоди та крок за кроком йшла до одужання.

Вероніка була рада такому подарунку та додала, що тепер залишилося втілити її головну мрію: повернутися у рідний Вугледар, вже мирний та вільний.

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