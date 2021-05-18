Між собою, зокрема, билися сержант Максим Калиняк та заступник начальника Управління В'ячеслав Маслюк. Останній визнав, що був конфлікт, але заперечує побиття.

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Позиція В'ячеслава Маслюка

Версія начальника значно відрізняється від версії його підлеглого. За його словами, у коридорі спочатку їх було лише двоє: Маслюк та Калиняк. Сержант стояв посеред коридору, знімав відео та "бавився телефоном".

Я взяв його за телефон, і кажу: "Приберіть телефон і відійдіть убік". Після чого поліцейський схопив мене. Я спробував його відштовхнути, а він каже: "Це напад на поліцейського". Потім він спробував мене затримати. Скажіть мені, за що? Що я зробив? Я його не бив,

– пояснив В'ячеслав Маслюк.

Щоправда, начальник у доволі розмито все ж зазначив, що вони "не билися, а боролися". Опісля їх розняли ще двоє співробітників відділу кадрів.

Один із керівників Патрульної поліції Дніпропетровської області також вважає себе потерпілим. Він заявляє, що у нього погано функціонує фаланга вказівного пальця, нібито є струс мозку та забій грудної клітини.

Версія Максима Калиняка: продовження

Після бійки він їхав до лікарні у кареті швидкої допомоги та знімав відео. Максим Калиняк заявляє, що інцидент – це не просто бійка, а груповий напад. Він назвав імена двох кривдників та додав, що зможе їх упізнати.

Наступного дня після бійки вийшло нове відео. Тут герой уже говорить українською, показує, що лежить під крапельницею. Але висловлює бажання дати свідчення на поліграфі, якщо й нападник погодиться на такий формат.

Коментувати відео Маслюка він відмовився. Однак, попри маску на обличчі, видно, що він не погоджується з версією свого імовірного кривдника.

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