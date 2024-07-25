Ненадійний гелікоптер: які дефекти в російського Мі-28

У Росії розбився гелікоптер Мі-28, що займався "полюванням" на БпЛА. Це дуже ненадійний вертоліт.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко озвучив 24 Каналу думку, що Мі-28 – дуже проблемний вертоліт.

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Мі-28 понад 40 років

Коваленко розповів, що Мі-28 розроблявся в Радянському Союзі ще у 80-ті роки минулого століття. Він мав стати радянським аналогом Apachi. Однак за технічними характеристиками він залишився дуже далеким від свого західного аналога.

Дальність його використання була набагато менша, номенклатура озброєння набагато гірша тощо. Крім того, там було багато "дитячих хвороб". Тобто, багато дефектів, багато технічних проблем, які було дуже важко виправити станом на 80-ті роки,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Завдання для Мі-28

За його словами, Мі-28 спочатку брав участь у боях на фронті, але потім вони звідти зникли. Нині росіяни в бою використовують лише Ка-52. Це дійсно якісний гелікоптер. А ось Мі-28 нині перевели для "полювання" за морськими та повітряними дронами.

"У принципі більш-менш вони можуть упоратися з цими завданнями. Хоча з не дуже високим коефіцієнтом корисної дії. Однак, якщо дивитись на загальну кількість дефектів і ті інциденти, що з ними трапляються, то нічого дивного немає", – зауважив Коваленко.