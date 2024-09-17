У російській тайзі зник ще один гелікоптер з людьми на борту

У Росії в Амурській області у вівторок, 17 вересня, зник вертоліт Robinson R66. На борту перебували три людини.

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали. Наразі тривають пошукові роботи. До них залучили близько 20 осіб і 7 одиниць техніки.

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Борт здійснював незареєстрований політ в Амурській області. У міністерстві надзвичайних ситуацій Росії зазначили, що спрацював аварійний маяк вертольота. На пошуки повітряного судна відправили вертоліт Росавіації Мі-8Т.

Вертоліт, імовірно, розбився

У мережі з'явилася інформація, що вертоліт Robinson R66 розбився.

За попередніми даними, місце аварії борту – тайга біля села Золота Гора. Mash пише, що аварійний маяк борту спрацював за 35 кілометрів від населеного пункту. Інцидент стався ввечері 16 вересня.



Рятувальна операція триває / Фото тг-канали

"На борту перебували пілот і два пасажири... зниклі працюють у ТОВ "Хергу" – один із лідерів із видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Сам борт належав компанії", – ідеться у повідомленні.

До слова, 9 вересня у Московській області під час випробувального польоту впав літак Ан-2. Весь екіпаж загинув.