Відео цього інциденту зняли в Грибівці та оприлюднили 11 липня. Там видно, що транспорт приземлився на горі, яка була зовсім недалеко від табору людей.
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В одному з наметів був хлопчик
Кілька киян приїхали відпочити на пляжі. Там розставили намети, парасолі та інше кемпінгове спорядження. У певний момент вони побачили, що поряд іде на посадку вертоліт UR-ICH.
Повідомляють, що цей вертоліт є приватним. Він, ймовірно, належить голові фармкомпанії "ІнтерХім" Анатолію Радеру.
Також він додав, що люди не отримали й матеріального відшкодування за порвані намети. Компанія думала звідти вже їхати, одна змогли накрити порвані намети тентом.
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