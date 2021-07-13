Відео цього інциденту зняли в Грибівці та оприлюднили 11 липня. Там видно, що транспорт приземлився на горі, яка була зовсім недалеко від табору людей.

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В одному з наметів був хлопчик

Кілька киян приїхали відпочити на пляжі. Там розставили намети, парасолі та інше кемпінгове спорядження. У певний момент вони побачили, що поряд іде на посадку вертоліт UR-ICH.

Повідомляють, що цей вертоліт є приватним. Він, ймовірно, належить голові фармкомпанії "ІнтерХім" Анатолію Радеру.

Від потоку вітру, у наших сусідів, намети зрівняв із землею. В одному з них був хлопчик, якого вдарили кріплення. Прийшовши до тями, побігли на гору до горе-пілотов, але не почули від нього вибачення, за те, що мало не скалічив людей.

– розповіла киянка Юлія Цуп.

Також він додав, що люди не отримали й матеріального відшкодування за порвані намети. Компанія думала звідти вже їхати, одна змогли накрити порвані намети тентом.

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