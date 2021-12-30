Весь у крові тікав босоніж: на Хмельниччині дружина й теща вигнали з дому і поранили чоловіка
Джерело:Нацполіція
У селі Томашівка, що у Хмельницькій області, 28 грудня дружина та теща в результаті конфлікту вигнали з дому чоловіка. Коли він намагався повернутися, то отримав поранення ножем.
Інцидент трапився приблизно о 20.00 у селі на Дунаєвеччині. До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Підлісній він виявив пораненим свого 47-річного сусіда.
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З'ясувалося, що постраждалий чоловік босоніж та роздягнений прибіг до сусіда з проханням про допомогу, після чого одразу ж знепритомнів.
Чоловіка поранила його дружина
Слідчі встановили, що чоловік вживав алкоголь разом зі своїми тещею та дружиною. Під час цього між ними виник конфлікт. У результаті жінки виштовхали чоловіка на вулицю.
Намагаючись потрапити до будинку, він розбив палицею вікно та спробував залізти всередину. Тоді дружина схопила ніж, який лежав на підвіконні, і поранила чоловіка.
Потерпілий у важкому стані
Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Лікарі оцінюють його стан як критичний.
Жінці загрожує до 8 років тюрми
Поліцейські затримали 34-річну дружину потерпілого. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі дії тривають.
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