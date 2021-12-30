Весь у крові тікав босоніж: на Хмельниччині дружина й теща вигнали з дому і поранили чоловіка

У селі Томашівка, що у Хмельницькій області, 28 грудня дружина та теща в результаті конфлікту вигнали з дому чоловіка. Коли він намагався повернутися, то отримав поранення ножем.

Інцидент трапився приблизно о 20.00 у селі на Дунаєвеччині. До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Підлісній він виявив пораненим свого 47-річного сусіда.

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З'ясувалося, що постраждалий чоловік босоніж та роздягнений прибіг до сусіда з проханням про допомогу, після чого одразу ж знепритомнів.

Чоловіка поранила його дружина

Слідчі встановили, що чоловік вживав алкоголь разом зі своїми тещею та дружиною. Під час цього між ними виник конфлікт. У результаті жінки виштовхали чоловіка на вулицю.

Намагаючись потрапити до будинку, він розбив палицею вікно та спробував залізти всередину. Тоді дружина схопила ніж, який лежав на підвіконні, і поранила чоловіка.

Потерпілий у важкому стані

Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Лікарі оцінюють його стан як критичний.

Жінці загрожує до 8 років тюрми

Поліцейські затримали 34-річну дружину потерпілого. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі дії тривають.

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