Російські окупанти атакували Україну з півночі, зі сходу та з півдня. Запланований ворогом бліцкриг не вдався – ЗСУ відбили атаки у всіх напрямках.

З кожним днем російські окупанти все більше втрачають мотивацію воювати та здаються у полон. Перспектива безславно загинути у статусі загарбника, як це сталося з тисячами їхніх побратимів, їх не тішить.

До речі Оточення Путіна обирає залишатись живими покидьками, а не трупами, – російський журналіст

Атаки на південь України проводилися з Криму

Як повідомив колишній заступник міністра МВС Антон Геращенко, ворог використав окупований Крим як плацдарм для атаки південних регіонів України.

Весь наступ на півдні йшов із Криму,

– заявив він.

Також Геращенко додав, що найбільше окупантів здаються у полон в Чернігівській, Сумській та Миколаївській області.

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