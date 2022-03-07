Весь наступ на півдні України йшов з Криму, – Геращенко
Джерело:НВ
Російські окупанти атакували Україну з півночі, зі сходу та з півдня. Запланований ворогом бліцкриг не вдався – ЗСУ відбили атаки у всіх напрямках.
З кожним днем російські окупанти все більше втрачають мотивацію воювати та здаються у полон. Перспектива безславно загинути у статусі загарбника, як це сталося з тисячами їхніх побратимів, їх не тішить.
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Атаки на південь України проводилися з Криму
Як повідомив колишній заступник міністра МВС Антон Геращенко, ворог використав окупований Крим як плацдарм для атаки південних регіонів України.
Весь наступ на півдні йшов із Криму,
– заявив він.
Також Геращенко додав, що найбільше окупантів здаються у полон в Чернігівській, Сумській та Миколаївській області.
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