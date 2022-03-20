"Весь світ від фашистів звільнимо": путінські підлизи вмістили свою "акцію" у пів хвилини

У мережі оприлюднили відео з пропутінського мітингу, яке радше схоже на запис театру абсурду. Річ у тім, що під триколорами окупантів з'явилася жінка, яка "більш патріотична".

Вона почала кричати на інших учасників акції, бо вони нібито не так віддані ідеям "русского мира". Загалом на те, щоб показати всю суть сучасної Росії, знадобилося лише 30 секунд. Про це повідомляє 24 канал із посиланням у соцмережах.

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Назвала все показухою для камер

На записі помітно приблизно 2 десятки людей, які тримають багато прапорів країни-агресора. Проте є й інші ганчірки на флагштоках. Зокрема, полотно з портретом їхнього диктатора та буквами глибокого змісту – "ЗА В".

Більшість присутніх були в цивільному одязі, проте стояли там і кілька осіб у формі. Спершу якийсь псевдоактивіст бубнів щось про те, що "людям не дають мирного неба". Найімовірніше, він звинувачував у цьому не тих, хто бомбить українські міста.



Прапор "за В" на псевдомітингу / Скриншот 24 каналу

Натомість справжня фанатка "В" почала викрикувати "весь світ від фашистів звільнимо". А після цього взагалі називала все проплаченою показухою. Так вона реагувала на те, що учасники "мітингу" прийшли не заради типового волевиявлення російських зомбі, а для лише для створення сюжету пропагандистів.

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Слід зауважити, що на фоні у відео чути голоси працівників якогось рупора Кремля. Вони запитуються один в одного, чи вже все зняли. Вкінці запису найактивніша учасниця в червоній куртці просто вийшла з натовпу.

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