Веселка посеред листопада: на Закарпатті зафіксували незвичне природне явище

У Закарпатській області помітили веселку, що не притаманно осінній порі, ще й у листопаді. Місцеві мешканці показали незвичні кадри у мережі.

Таке природне явище зафіксували у гірському селі Ставне, що на Великоберезнянщині. Аналогічні світлини вдалося зробити й мешканцям села Тибава на Свалявщині.

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Веселка у листопаді – рідкість

За словами українського краєзнавця Івана Циганина, у місцевості, де з'явилася осіння веселка, вона має особливу назву – "веселичка". Місцеві переконані, що це явище завжди є добрим знаком. Мовляв, принесе радість тим, хто зміг його побачити.

Щодо осінньої веселички, та ще й у листопаді, особисто я такого ще не бачив. Пишуть, що це – до теплої дощової погоди,

– зазначив Циганин.

Зазначимо, що райдуга – це цілком звичне явище для пізньої весни та літа. Вона з'являється у небі одразу після дощу. А от восени чи взимку побачити це явище вдавалося мало кому.



Веселка у листопаді / Фото Укрінформу



Помилуватися веселкою восени – рідкість / Фото Укрінформу

Унікальні веселки в інших містах

У травні за унікальним природним явищем мали можливість спостерігати мешканці Дніпра. Після потужних злив у небі утворилася потрійна веселка. А в червні в небі над Яворівським районом Львівщини з'явилися одразу дві.