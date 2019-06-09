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      Весілля в реанімації: як одружувався поранений військовий

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      Весілля у реанімації відсвяткували у військовому шпиталі в Дніпрі. Туди 24-річний Олександр Беспалов потрапив після того, як снайперська куля пройшла крізь його голову. Хлопець пролежав у комі 11 днів. А коли відкрив очі, то вирішив одразу ж побратись зі своєю коханою, яка весь час була поруч з ним. За кілька днів зібрали документи і провели незвичну церемонію.

      Ганна та Олександр познайомилися у 2018 році в Миколаєві. Вона посеред вулиці чекала знайомого, а він проходив повз. Зупинився, зробив комплімент. Після цього вже за кілька місяців пара вирішила одружитись

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      Олександр служив за контрактом від самого початку бойових дій. Та нещодавно мало не загинув, бо йому в голову поцілив снайпер. З важким пораненням бійця доправили в Дніпро, де зробили надскладну операцію й довгих 11 днів хлопець був в комі.

      Куля через праве око дійшла до потиличної кістки. Зараз Олександр самостійно дихає, розуміє все, що відбувається навколо, реагує на свою наречену Ганну, на своїх близьких та впізнає лікарів,
      – пояснив головний лікар Дніпропетровської лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

      Поранення бійця
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      Весь цей час Ганна була поруч, а весілля, яке було призначене на 25 червня, скасували. Та як тільки Олександр відкрив очі, то вирішив одружитись просто в реанімації. Лікарів запросили за свідків, оформили усі документи й мрія молодят здійснилася.

      Щаслива, що вже законна дружина, уже все офіційно. Олександр плакав від щастя. Я в нього питала: "Чому ти плачеш?", а він відповів: "Не знаю",
      – розповіла наречена Ганна Беспалова.

      Проте замість весільної подорожі – тривала реабілітація. Та в Олександра є стимул робити все, щоб одужати якомога швидше, бо за чотири місяці він стане батьком. Пара чекає на хлопчика. Лікарі впевнені, що підтримка дружини та любов здатна творити чудеса.

      Я не здивуюся, якщо через два-три тижні я побачу його на колясці, а потім на милицях. А ще пізніше він буде й сам ходити,
      – заявив головний лікар Дніпропетровської лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

      На повне ж відновлення, за попередніми прогнозами лікарів, Сашкові знадобиться щонайменше рік.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Дніпра Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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