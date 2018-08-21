Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна

Ватажка країни-терориста наразі можна остаточно записати до рейтингу впливових людей у Європі. Усі спроби США та України зробити так, щоб кремлівські терористи були токсичними та із ними ніхто не хотів мати справу, поки що зазнали фіаско.

Так, санкції діють, але ж їх взагалі прийняли та продовжують скоріш через тиск партнерів Євросоюза, аніж через бажання політиків повернутися до балансу сил, який досі здається звичним попри чотири роки війни на Донбасі.

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Німці, італійці, угорці, французи, сплять та бачать, щоб усі обмежувальні дії відмінили. І їм взагалі байдуже, що у наслідок цього вони визнають анексію Криму та пробачать агресію в Україні. Європі майже немає до нас діла, дипломати країн ЄС, звісно, не можуть не засуджувати війну в офіційних заявах та резолюціях, оскільки це було б порушенням норм законів, але ж при цій занепокоєності лише одиниці політиків взагалі розуміють, що Москву треба якось зупинити. Фактично росіяни порушують чимало законів, але ж при цьому саме через гібридність їх дій зробити із цим не можна нічого. Наприклад, через відсутність прописаних норм про інформаційну війну, викинути з країн ЄС усіх пропагандистів просто неможливо, адже юридично до них не підкопатись.

До того ж, треба зазначити, що Європа так само загрузла у корупції, як і Україна, просто масштаби підкупів значно більші. Мова йде не про хабарі поліцейським на дорогах, а про фінансування цілих партій та керівництва установ ЄС. Чого вартують поїздки президента ПАРЄ до сирійського диктатора разом із російськими дипломатами.

А що із "Альтернативою для Германії", партією, яка існує фактично на російські гроші? Вона багато років була фактично люмпенською, як і ВО "Свобода" в Україні, але ж після створень Кремлем умов для набору рейтингу (криза біженців), право-популісти фактично прийшли до влади. І їх рейтинги лише зростають.

Що станеться, коли люди, які відкрито називають себе друзями Путіна, остаточно закріпляться у владній верхівці? А це, до речі, буде якраз під час запуску "Північного потоку-2", якщо цей проект все ж таки не вб'ють американці. Не складно здогадатися, що після отримання ними керівних посад, почнуться розмови про відміну санкцій, визнання анексії Криму та взагалі дружби із Росією.

Втім, поки що з керівництва Німеччини офіційно про відміну санкцій казав лише голова МЗС, а Меркель наполягала на виключеннях для бізнесменів країни. Але ж то нюанси, доки "Сіеменс", "Адідас", "Фольксваген" та інші прекрасно співпрацюють із терористами у Криму, Ротенберг через фірми-прокладинки фінансує будівництво масштабних проектів у Німеччині. І ніякі санкції для нього не діють.

Майже те ж саме сталося в Італії, Угорщині, Австрії, де до влади прийшли проросійські політики. І нікому з них не соромно казати про "дружбу із Росією" та жати руку терористам #1, кликати його на весілля та демонструвати свою любов до грошей та готовність продати Україну та спокій у країнах ЄС. Діючи в інтересах Путіна вони насправді зраджують свої державни, але кого зараз це бентежить? Росія ж на них не скоро нападе. А от криваві гроші – он вони! За них Путіна й люблять, адже підкуповують росіяни геть усіх, кого тільки можуть. А потім використовують у своїх цілях, щоб створити нову імперію.

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