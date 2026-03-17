Росія анонсувала великий весняний наступ, але "щось пішло не так": чи вистачить Путіну сил

Сили оборони України зірвали заплановану Росією стратегічну наступальну операцію на березень. Україна звільнила майже всі захоплені позиції на Дніпропетровщині та просувається на Запоріжжі, змусивши противника перекидати сили з Донецького напрямку.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив, 24 Каналу, що в російській армії з грудня втрати перевищують поповнення, а повну мобілізацію Путін проводити боїться.

Чи змогли росіяни відновити управління після втрати зв’язку?

Відключення Starlink суттєво похитнуло позиції росіян, але вони адаптувались, хоч і не так ефективно. Тому треба реалістично оцінювати ситуацію, бо вони не повністю втратили управління. Зараз вони відновлюють можливості їхніх безпілотників для ударів по Україні,

– пояснив Романенко.

Погіршилась ефективність одразу кількох ключових тактичних інструментів росіян. По-перше, знизилась точність наведення цілей для артилерії на лінії зіткнення. По-друге, і це особливо важливо – суттєво ускладнилась робота малих груп інфільтрації з 2 – 3 осіб, які просочуються вперед і накопичуються для подальшого штурму.

Раніше кожну таку групу супроводжував дрон-ретранслятор, який у реальному часі коригував їхній маршрут і допомагав обходити небезпечні ділянки.

"Зв’язок поступово відновлюється. Росіяни просуваються на Слов’янському, Лиманському, Костянтинівському та Покровсько-Мирноградському напрямках, вважаючи, що основну задачу під Покровськом виконали", – зазначив Романенко.

Чи вистачить росіянам резервів для масштабного наступу?

За останній місяць СОУ звільнили 400 квадратних кілометрів. На Запоріжжі тривають контратаки та просування вперед. Генштаб про це не говорить, щоб не розкривати плани. Росія у відповідь перекидає сили на Запоріжжя і намагається наступати західніше Гуляйполя, бо відновити ситуацію на Дніпропетровщині їй дедалі важче.

Росія намагається сформувати 20-кілометрову буферну зону вздовж кордону Сумської області, але українські війська зривають ці плани. Перекидання військ з Донецького на Запорізький напрямок свідчить про те, що найближчими тижнями інтенсивність штурмів там зросте.

З грудня баланс сил не на користь Росії та попри плани сформувати 409 тисяч військових у дев'яти бригадах, питання "де брати людей" залишається відкритим.

З 14 запланованих дивізій 7 вже використані на Куп'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Сил для масштабного наступу зараз не проглядається. Повну мобілізацію Путін не проведе, тому шукає людей різними способами, зокрема серед студентів. Особливо гостра потреба в операторах дронів,

– сказав Романенко.

Водночас речник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ворог не просто готується до наступу – він продовжує активні дії по всіх напрямках, особливо на Гуляйпільському, де намагається створити плацдарми для подальшого просування.

Проте на Запорізькому фронті росіянам вже бракує ресурсів для підтримання активних бойових дій.

"Сили оборони працюють в інформаційній тиші, щоб спроможності росіян ставали дедалі меншими. Анонсований весняний наступ Росії? Сьогодні вони точно змушені коригувати свої плани. Як саме це відобразиться на мапі бойових дій – побачимо найближчим часом", – зазначив Братчук.

