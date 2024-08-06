"Бо схожа на п**ора": комікеса Веста Гунченко розповіла, як на неї напали у барі

Стендап-комікеса Веста Гунченко розказала, що на неї напали в одному з київських барів. Невідомі вирішили, що вона – чоловік, який носить жіночий одяг.

Своєю історією артистка поділилась в соціальній мережі Threads. Згодом вона уточнила, що стався напад саме у закладі Hotel13, який став на її бік, – передає 24 Канал.

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Напад на комікесу Гунченко

За словами жінки, вона якраз виходила з вбиральні та прямувала до свого столика, коли її за лікоть вхопив невідомий чоловік.

Хапає мене за лікоть один з відвідувачів і починає в грубій формі вичитувати, що, мовляв, чого це я "виглядаю як п**ор", "одєнься нормально, як мужик".

Коли Гунченко зрозуміла, що цей відвідувач переплутав її з чоловіком, до них підійшов ще один мужчина. Він виявився другом відвідувача та ляснув комікесу по щоці.

Я вважала, що врятована, але приятель підтвердив думку попереднього гомофоба і навіть ляснув мене по щоці, щоб я "отямився".

Гунченко відповіла нападникам, що є жінкою, тоді вони від неї відчепилися, а вона сама втекла. Повідомити охоронцям бару про інцидент артистка не встигла, оскільки заклад невдовзі зачинився.

Веста Гунченко розповіла про напад на неї у барі / Фото з соцмереж комікеси

Невдовзі, за словами Гунченко, адміністрація бару Hotel13 відреагувала на подію. Заклад знайшов відповідних чоловіків за камерами відеоспостереження, пообіцявши їх ніколи не впускати до бару.