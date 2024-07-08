Ветеран з протезом допомагає розбирати завали "Охматдиту": щемливе відео

Триває розбір завалів дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, куди вранці 8 липня росіяни влучили ракетою. До рятувальної операції долучаються небайдужі кияни, зокрема, ветерани війни.

Так, у мережі показали, як ветеран з протезом бере участь у розборі завалів. Відповідне відео опублікував увечері 8 липня український журналіст Віталій Юрасов.

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На фронті ветеран воював з 2014 року

Юрасов розповів, що чоловіка, який бере участь у рятувальній операції, звати Артем "Грот" Кузьміч. Він родом із Білорусі.

Артем служив у лавах Сил спецоперацій ЗСУ. На фронті був з 2014 року.

Поранення на передовій, унаслідок якого довелося ампутувати ногу, воїн отримав у 2019 році.

Ветеран з протезом розбирає завали "Охматдиту". Коли бачу таке – віра в нас переповнює,

– написав Юрасов.

Додамо, що унаслідок російської атаки пошкоджено 5 корпусів лікарні. Звідти довелося евакуювати пацієнтів.

Ветеран з протезом розбирає завали "Охматдиту": дивіться відео