Ветеран з протезом допомагає розбирати завали "Охматдиту": щемливе відео
Джерело:Віталій Юрасов
Триває розбір завалів дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, куди вранці 8 липня росіяни влучили ракетою. До рятувальної операції долучаються небайдужі кияни, зокрема, ветерани війни.
Так, у мережі показали, як ветеран з протезом бере участь у розборі завалів. Відповідне відео опублікував увечері 8 липня український журналіст Віталій Юрасов.
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На фронті ветеран воював з 2014 року
Юрасов розповів, що чоловіка, який бере участь у рятувальній операції, звати Артем "Грот" Кузьміч. Він родом із Білорусі.
Артем служив у лавах Сил спецоперацій ЗСУ. На фронті був з 2014 року.
Поранення на передовій, унаслідок якого довелося ампутувати ногу, воїн отримав у 2019 році.
Ветеран з протезом розбирає завали "Охматдиту". Коли бачу таке – віра в нас переповнює,
– написав Юрасов.
Додамо, що унаслідок російської атаки пошкоджено 5 корпусів лікарні. Звідти довелося евакуювати пацієнтів.
Ветеран з протезом розбирає завали "Охматдиту": дивіться відео