Свобода – не безкоштована, – ветеран АТО розповів про повалення диктатури в Україні

В Україні вже 7 років триває війна Сході. Наразі там фіксують загострення, однак українцям вдалось побороти диктаторський режим.

Таку думку висловив ветеран АТО Леонід Остальцев у своєму "VETERANO блозі". Він зазначив, що українці вже зробили свій вибір.

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Ветеран АТО про ціну свободи

На його думку, деякі українці досі переконані, що до влади України може прийти "супермен", який розв'яже усі проблемні питання. Однак, за словами Остальцева, він може виявитись диктатором, а диктатура – це погано.

Варто нагадати, що свобода – не безкоштована. Це, в першу чергу, відповідальність. Краще бути бідним у вільній країні, ніж багатієм у диктаторській державі,

– прокоментував війну ветеран АТО.

Остальцев зауважив, що Україна довго була в ярмі Російської Імперії, а потім в окупації СРСР. Водночас, на його думку, зміни можливі, якщо українці будуватимуть державу для майбутніх поколінь.

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