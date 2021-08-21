Ветеран АТО здійснив величезний пробіг Україною на хендбайку: яскраві фото, відео

До 30 річниці Незалежності ветеран АТО Сергій Салій без рухливості в ногах на спеціальному інклюзивному хендбайку об'їхав 9 міст. Все, аби привернути увагу до ветеранів війни на Сході України.

Сам марафон тривав 2 тижні. Стартували в Ужгороді, а кінцевим місто став Маріуполь.

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Як все відбувалось

Дорогою до чоловіка приєднувались велосипедисти та байкери.



Ветеран АТО на хендбайку об'їхав 9 міст України / Фото 24 каналу

"9 серпня стартували з Ужгорода, потім поїхали в Мукачево, Львів, Рівне, Новоград-Волинське, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя і Маріуполь", – розповів Сергій Салій.

Чоловік зізнався, націлений проїхати ще більше, зокрема помандрувати за кордоном.

Ветеран АТО об'їхав 9 міст до 30-річчя Незалежності України: дивіться відео

До покупки хендбайка приєдналась вся Україна

"Він до нас звернувся з проханням допомогти йому у придбанні хендбайк. Я був вражений, бо тисячі людей, простих українців, були залучені до акції, перераховували від 20 гривень до 100 гривень. Люди перейнялись ідеєю допомогти ветерану АТО", – пригадав організатор пробігу, голова "Української асоціації інвалідів АТО" Сергій Тріскач.

Гроші на хендбайк збирали майже рік. Робили його спеціально під замовлення за кордоном.

Ветеран АТО у Львові під час пробігу на хендбайку / Фото 032.ua

Що відомо про Сергія Салія