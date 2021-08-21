Ветеран АТО здійснив величезний пробіг Україною на хендбайку: яскраві фото, відео
Джерело:24 канал
До 30 річниці Незалежності ветеран АТО Сергій Салій без рухливості в ногах на спеціальному інклюзивному хендбайку об'їхав 9 міст. Все, аби привернути увагу до ветеранів війни на Сході України.
Сам марафон тривав 2 тижні. Стартували в Ужгороді, а кінцевим місто став Маріуполь.
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Як все відбувалось
Дорогою до чоловіка приєднувались велосипедисти та байкери.
Ветеран АТО на хендбайку об'їхав 9 міст України / Фото 24 каналу
"9 серпня стартували з Ужгорода, потім поїхали в Мукачево, Львів, Рівне, Новоград-Волинське, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя і Маріуполь", – розповів Сергій Салій.
Чоловік зізнався, націлений проїхати ще більше, зокрема помандрувати за кордоном.
Ветеран АТО об'їхав 9 міст до 30-річчя Незалежності України: дивіться відео
До покупки хендбайка приєдналась вся Україна
"Він до нас звернувся з проханням допомогти йому у придбанні хендбайк. Я був вражений, бо тисячі людей, простих українців, були залучені до акції, перераховували від 20 гривень до 100 гривень. Люди перейнялись ідеєю допомогти ветерану АТО", – пригадав організатор пробігу, голова "Української асоціації інвалідів АТО" Сергій Тріскач.
Гроші на хендбайк збирали майже рік. Робили його спеціально під замовлення за кордоном.
Ветеран АТО у Львові під час пробігу на хендбайку / Фото 032.ua
Що відомо про Сергія Салія
- Чоловік потрапив на війну у 2015 році. Там військовий отримав важке поранення – снайперська куля розірвала йому кісний мозок.
- Медикам Львівського військового госпіталю вдалось врятувати ветерана.
- Понад 6 років Сергій Салій перебував на реабілітації.