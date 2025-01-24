Ветеран 8 місяців чекав на підйомник у під'їзді: міськрада не давала дозвіл на встановлення

У Житомирі ветеран чекає понад пів року на підйомник у під'їзді, аби самостійно рухатися. Чоловік не може сам вийти на вулицю, повернутися до квартири через те, що за стільки часу підйомник так і не побудували.

Ветеран російсько-української війни Іван Недобрик розповів 24 Каналу, що зазнав спінального поранення на війні й тепер пересувається на кріслі колісному. Він був готовий сам оплати підйомник, але потрібних дозволів так і не отримав.

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Справа зрушила з місця

Пан Іван розповів, що підйомник не встановлювали, бо не було підрядника. Буквально 23 січня йому зателефонували й повідомили, що все-таки підрядник взявся за цю роботу, вніс свої кошти до Дніпровського заводу, який будує підйомники.

Тепер кажуть зачекати ще 2 місяці на виготовлення підйомника і певний час на його встановлення. Тобто справа зрушила з місця лише після розголосу через пів року. Ветеран навіть хотів вкласти свої кошти й встановити такий похилий ліфт, але у міськраді заявили, що він не відповідає сертифікатам і вимогам.

Я думаю, що це один і той самий завод виготовляє. На сайті у них все сертифіковане. У них є всі документи, що це підйомник не вантажний, а конкретно для осіб з інвалідністю, але міська рада запевнила мене, що дозволів не дадуть і такі роботи виконують тільки вони. Тому я чекав,

– розповів Іван Недобрик.

Ще 3 сім'ї потребують такого підйомника

Загалом у під'їзді живуть 4 сім'ї, яким для пересування потрібен підйомник. Це розповсюджена проблема не тільки в Житомирі, а і в Києві. Побратими ветерана підтверджують, що всі у такому становищі й змушені довго чекати.

Сьогодні пану Івану допомагає 62-річний батько, який також є ветераном. Йому досить важко постійно підійматися разом з сином.

Це дуже серйозний бар'єр, тому що я мобільний, я займаюся, їжджу у справах. Цей бар'єр пригнічує мою мотивацію, мій настрій. А ввечері, коли ти бачиш, як батько ходить, хапається за спину – це дуже пригнічує,

– сказав ветеран.

Фонд "Shoker" – для людей, яким потрібна допомога

Побратим ветерана, у якого також спінальна травма, створив фонд Shoker Foundation для допомоги нашим захисникам та захисницям. Сьогодні є багато організацій, які підтримують бійців з ампутаціями, з іншими травмами, але не всі звертають увагу на людей зі спінальними пораненнями.

Це благодійний фонд допомагає у лікуванні, реабілітації. Наприклад, я вже пройшов курс лікування стовбуровими клітинами. Це не перший курс лікування, також з допомогою фонду лікуються багато побратимів,

– розповів Іван Недобрик.

Усі ветерани зі схожими травмами, які не знають, що робити, можуть звернутись до фонду й там їм неодмінно допоможуть.