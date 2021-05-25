Ветеран Майман, на якого напав Кива, тимчасово залишив Україну через погрози правоохоронців

Ветеран АТО Михайло Майман, на якого напав нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива в одному з київських ресторанів, повідомив, що покинув Україну через тиск правоохоронців, які хочуть отримати від нього свідчення проти мера Києва Віталія Кличка та голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного.

"Я прокинувся вранці від того, що вдома у мене обшуки. Співробітники СБУ нічого не знайшли й запропонували дати свідчення, написані ними на Палатного. Якщо я не погоджуся на їхні умови, обіцяють вручити підозру в нанесенні легких тілесних пошкоджені Іллі Киві", – заявив Майман.

Майман стверджує, що зараз він побоюється за себе і членів сім'ї, але не збирається давати свідчення щодо своїх друзів і знайомих. У планах Маймана повернутися в Україну і відстоювати свої права в суді. Але якщо тиск на нього продовжиться, Майман обіцяє поїхати в Європарламент і дати свідчення про свавілля правоохоронної системи в Україні.

Нагадаємо, в січні 2020 року в столичному ресторані нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива напав з кулаками на ветерана АТО Михайла Маймана. ДБР вручило Киві підозру в нанесенні тілесних ушкоджень.