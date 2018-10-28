Ветеран війни на Донбасі після глузувань дружини встромив їй ніж у горло

Напередодні на Волині ветеран війни на Донбасі скоїв моторошний злочин – вбив цивільну дружину, завдавши їй смертельний удар ножем у горло. За результати слідства, жінка сама спровокувала чоловіка на злочин.

Про подію сповістила психолог, керівник Центру допомоги воїнам Олена Звєрєва на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Вбивство відомого шеф-кухаря на зупинці у Києві: бійці АТО висунули свою версію

За її словами, зловмисник пройшов з 2014 року все пекло війни, мав контузії та в 2017 році повернувся додому. Також, каже фахівець, чоловік неодноразово лікувався у психіатричній лікарні та є інвалідом 2 групи.

"Зателефонував першим побратимам, Павло Ковальський і Саша Серватович разом зі мною виїхали у Звіровське лісництво, на жаль жінку рятувати було вже пізно, удар ножем у горло шансів не залишив. Картина – жахлива: тіло загиблої на лавці, поруч два воїни, рідні брати, громадською дружиною одного з них була ця жінка. У того, хто скоїв убивство, руки – вже у кайданках. Обоє братів пройшли пекло, молодший місяць тому повернувся вперше за 5 років! Поїхали по гриби, назбирали", – розповіла вона.

Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження, загибла сама особистою поведінкою спровокувала свого громадянського чоловіка на це вбивство – жінка під час збору грибів у лісі почала глузувати морально з чоловіка, який був в зоні військового конфлікту, передає ресурс "Область. Онлайн".

Читайте також: Матір втопила власних дітей: деталі моторошної трагедії в Києві

Це спровокувало автоматичний рефлекс агресії, тож її чоловік-вбивця частково став заручником ситуації. Такі дії жінки є неправильними, адже вона фактично довела його своїми висловлюваннями до радикальної міри свого покарання. Це не виправдовує злочинця, що має понести відповідне покарання, але такий буде гарною наукою для українських жінок, що часом не можуть тримати язика за зубами. В українській традиції чорнорота жінка – це звичайно не добре, але що ж поробиш, от і ляпає ця нібито дружина усіляке глупство, на кшталт "щоб ти здох", або "іди геть, "я собі сто таких знайду", і все б нічого, якщо чоловік є терплячим, або слабодухим. Та зовсім інакша реакція воїна, в якого сила духу та жага дій кипить аж через край, відтак таке безневинне глупство в нього викликає вибух вулкану з адреналіну, тестостерону та інших хімічних речовин, тому якщо ти – настільки глупа, що не тримаєш язика, то вчися швидко бігати!"

– наголосила Зверєва.

Зауважимо, багато хто навпаки засудив дії чоловіка та родині жінки висловив співчуття.

"За чотири останні роки наше суспільство не тільки радикалізувалося, а й стало таким, яке мислить примітивними шаблонами: всі учасники АТО без винятку – герої, а ті, хто їх "образив", – "вороги народу" та московські прихвосні. На жаль, в цьому житті все набагато складніше та не потрібно забувати, що наша армія – переважно робітничо-селянська, і в ній служать багато таких, яких забирали туди, не особливо переймаючись станом психічного здоров'я та любов’ю, перш за все, до алкоголю. Проблему треба вирішувати з двох сторін. Тому і війна не виправдовує злочину, і жінки є такі, які свідомо провокують", – передає слова одного з коментаторів "Обозреватель".

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами правоохоронців, виконавець служив на Донбасі. Крім того, колишні учасники АТО є причетними до нападу радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.