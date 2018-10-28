Ветеран войны на Донбассе после насмешек жены вонзил ей нож в горло

Накануне на Волыни ветеран войны на Донбассе совершил жуткое преступление – убил гражданскую жену, нанеся ей смертельный удар ножом в горло. По результатам следствия, женщина сама спровоцировала мужчину на преступление.

О происшествии сообщила психолог, руководитель Центра помощи воинам Елена Зверева на своей странице в Facebook.

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По ее словам, злоумышленник прошел с 2014 года весь ад войны, имел контузии и в 2017 году вернулся домой. Также, говорит специалист, мужчина неоднократно лечился в психиатрической больнице и является инвалидом 2 группы.

"Позвонил первым собратьям, Павел Ковальский и Саша Серватович вместе со мной выехали в Звировское лесничество, к сожалению спасать женщину было уже поздно, удар ножем в горло шансов не оставил. Картина – ужасная: тело погибшей на скамейке, рядом два воина, родные братья, гражданской женой одного из них была эта женщина. У того, кто совершил убийство, руки – уже в наручниках. Оба брата прошли ад, младший месяц назад вернулся впервые за 5 лет! Поехали по грибы, насобирали", – рассказала она.

Как стало известно из материалов уголовного производства, загаибла сама личным поведением спровоцировала своего гражданского мужа на это убийство – женщина во время сбора грибов в лесу начала издеваться морально над мужчины, который был в зоне военного конфликта, передает ресурс "Область. Онлайн".

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Это спровоцировало автоматический рефлекс агрессии, так ее муж-убийца отчасти стал заложником ситуации. Такие действия женщины являются неправильными, ведь она фактически довела его своими высказываниями до радикальной меры своего наказания. Это не оправдывает преступника, который должен понести соответствующее наказание, но такое будет хорошей наукой для украинских женщин, которые порой не могут держать язык за зубами. В украинской традиции чорноротство женщин – это конечно не хорошо, но что же поделаешь, вот и ляпает эта якобы женщина всяческое глупость, вроде "чтоб ты сдох", или "уходи, я себе сто таких найду", и все бы ничего, если мужчина является терпеливым, или слабодухим. И совсем иная реакция воина, у которого сила духа и жажда действий кипит аж через край, поэтому такая невинная дурь у него вызывает взрыв вулкана из адреналина, тестостерона и других химических веществ, поэтому если ты настолько глупая, что не держишь язык, то учись быстро бегать!"

– отметила Зверева.

Заметим, многие наоборот осудил действия мужчины и семье женщины выразили соболезнования.

"За последние четыре года наше общество не только радикализировалось, но и стало таким, которое мыслит примитивными шаблонами: все участники АТО без исключения – герои, а те, кто их "обидел", – "враги народа" и московские прихвостни. К сожалению, в этой жизни все гораздо сложнее и не нужно забывать, что наша армия – преимущественно рабоче-крестьянская, и в ней служат много таких, которых забирали туда, не особенно проникаясь состоянием психического здоровья и любовью, прежде всего к алкоголю. Проблему надо решать с двух сторон. Поэтому и война не оправдывает преступления, и женщины есть такие, которые сознательно провоцируют". – передает слова одного из комментаторов "Обозреватель".

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам правоохранителей, исполнитель служил на Донбассе. Кроме того, бывшие участники АТО причастны к нападению советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.