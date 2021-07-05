Ветерани АТО вимагали від генпрокурора покарати "чорних" та "сірих" експортерів зерна: відео

5 липня представники "Громадського руху ветеранів та волонтерів АТО" прийшли до Офісу генерального прокурора з вимогою припинити діяльність злочинного угрупування на Одещині. За даними протестуючих, низка "бізнесменів" здійснює масштабний "сірий" експорт зерна, не сплачуючи податки й грабуючи державний бюджет на мільярди гривень.

В заяві про скоєння злочину, котру активісти зареєстрували в Офісі Генпрокурора, зазначається, що "протягом 2020-2021 років на території Одеської області створено злочинне угрупування, до якого входять депутат Одеської облради Володимир Щербина, низка місцевих "ділків" – Андрій Іванов, Андрій Бабогло, Андрій Бобирь та Петро Чорний, а також Наталія Назарова (засновник та керівник декількох компаній, що є представником інтересів одного з найкрупніших зернових вантажних терміналів "Олімпекс Купе Інтернейшнл", розташованим в Одеському морському порті), Ірина Денисюк (великий гравець контейнерних перевезень зернових) та Артур Данієлян (власник ТОВ "Торговий Дім Агрофорвард").

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Протестувальники підкреслили, що зазначені персонажі постійно створювали фірми-одноденки на чолі з підставними особами. Протягом 2-3 місяців такі фірми припиняли існування, а замість них створювалися нові фейкові підприємства. Втім, навіть за такий короткий термін ці компанії встигали продати за кордон, без сплати податків, велику кількість зерна, а отримані гроші вивести в офшори. В результаті Держбюджет недоотримав мільярди гривень.



Протестувальники під Офісом генпрокурора / Aspi

У підсумку, з активістами зустрілися начальник відділу Офісу Генпрокурора по нагляду за поліцією Сологуб Євгеній Вікторович, та начальник управління організації процесуального керівництва Пісоцький Володимир Олегович. Вони запевнили, що протягом 24 годин внесуть до ЄРДР відомості про вчинення злочинів за статтями, вказаними у заяві, а через п'ять днів вони готові зустрітися с протестувальниками та повідомити про хід розслідування. У разі, якщо провадження не буде порушено, протестувальники пообіцяли далі звертатися як до українських судів, так і до Європейського суду з прав людини.



Протест під стінами Офісу генпрокурора / Фото Aspi