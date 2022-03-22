На одному із відео, опублікованому Генеральним штабом Збройних Сил України видно, як наші захисники палять російських окупантів.

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Зазначимо, що окупанти продовжують атакувати з неба міста і села у Житомирській, Київській, Чернігівській областях. Однак противник має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська мають чимало втрат через неналежно організовану систему медичного забезпечення.

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Раніше Владислав Атрошенко розповів про один мінус у теробороні Чернігова. З початком війни зброю видали усім охочим, однак, як з'ясувалося, декому вона була лише потрібною для того, щоб спати спокійніше. Невдовзі її передадуть в руки патріотів, яка вона дійсно необхідна.

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