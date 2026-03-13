Не розуміють реальності, – експолонений різко про ставлення цивільних до ветеранів

Українському суспільству потрібно розвивати всебічну підтримку військових і ветеранів, щоб усі відчували себе частиною нації і пов’язаними з війною, а не залишалися осторонь.

Колишній полонений Вільгельм Вітюк пояснив 24 Каналу, що спостерігає ситуації, коли люди ігнорують або не розуміють воїнів, тому потрібно виховувати цінності нації, а не формальну дистанцію.

Що робити, щоб ветерани відчували всебічну підтримку суспільства?

Хочеться, щоб усі були дотичними до війни та зберегли єдність нації – бути одним цілим, а не кожен окремо. Всебічна підтримка і розуміння фронту. А не так, як було зі мною: іду на милицях, дитина тикає пальцем – мама відвертає їй голову і веде далі,

– наголосив Вітюк.

Ветеран розповів як стояв поруч із побратимом, у якого дві ампутації, а ззаду двоє жінок і чоловік пошепки обговорюють його протез. Щоб якось перевести фокус Вітюк попросив друга зняти протез – і жінки замовкли.

"Але я щиро радію, коли читаю або бачу протилежне – коли батьки пояснюють дитині: дивись, це воїн, він захищав нас", – наголосив Вітюк.

Зверніть увагу! В Україні запровадили проєкт довготривалого медичного догляду для захисників, який передбачає надання безплатної допомоги. Програма включає цілодобовий медичний нагляд та необхідне лікування.

Яку підтримку від держави можуть отримати ветерани?