Не розуміють реальності, – експолонений різко про ставлення цивільних до ветеранів
- Експолонений Вільгельм Вітюк наголошує на необхідності всебічної підтримки ветеранів у суспільстві.
- Вітюк закликає до виховання цінностей єдності нації, щоб уникнути формальної дистанції між цивільними і військовими.
Українському суспільству потрібно розвивати всебічну підтримку військових і ветеранів, щоб усі відчували себе частиною нації і пов’язаними з війною, а не залишалися осторонь.
Колишній полонений Вільгельм Вітюк пояснив 24 Каналу, що спостерігає ситуації, коли люди ігнорують або не розуміють воїнів, тому потрібно виховувати цінності нації, а не формальну дистанцію.
Що робити, щоб ветерани відчували всебічну підтримку суспільства?
Хочеться, щоб усі були дотичними до війни та зберегли єдність нації – бути одним цілим, а не кожен окремо. Всебічна підтримка і розуміння фронту. А не так, як було зі мною: іду на милицях, дитина тикає пальцем – мама відвертає їй голову і веде далі,
– наголосив Вітюк.
Ветеран розповів як стояв поруч із побратимом, у якого дві ампутації, а ззаду двоє жінок і чоловік пошепки обговорюють його протез. Щоб якось перевести фокус Вітюк попросив друга зняти протез – і жінки замовкли.
"Але я щиро радію, коли читаю або бачу протилежне – коли батьки пояснюють дитині: дивись, це воїн, він захищав нас", – наголосив Вітюк.
Зверніть увагу! В Україні запровадили проєкт довготривалого медичного догляду для захисників, який передбачає надання безплатної допомоги. Програма включає цілодобовий медичний нагляд та необхідне лікування.
Яку підтримку від держави можуть отримати ветерани?
- Учасники бойових дій можуть безплатно отримувати земельні ділянки для різних потреб, наприклад, для садівництва чи будівництва житла. Проте під час воєнного стану така безоплатна передача земель державної та комунальної власності заборонена, за винятком окремих випадків.
- Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від держави грант на бізнес до 1 мільйона гривень. Приймання заявок на наступний етап триватиме до 22 березня, а рішення ухвалюватимуть після оцінки бізнес-плану, співбесіди та перевірки ділової репутації в уповноваженому банку.
- Українські ветерани можуть отримати ваучер на навчання для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації. Розмір допомоги становить до 33 280 гривень; для участі потрібен документ УБД та певний рівень освіти.