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24 Канал Кримінальні новини Ветерану підрозділу KRAKEN Глібу Новостройному оголосили підозру за 6 статтями, – ЗМІ
3 серпня, 16:58
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Оновлено - 17:04, 3 серпня

Ветерану підрозділу KRAKEN Глібу Новостройному оголосили підозру за 6 статтями, – ЗМІ

Владислав Кравцов

Ветерана підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного звинувачують за 6 статтями Кримінального кодексу: від ухилення від військової служби до шахрайства. До цього повідомлялося, що "Дніпрянин" може бути фігурантом справи про вбивство Ігоря Комарова на Балі.

Про це пише Суспільне, з посиланням на джерела у судових органах.

У чому саме звинувачують Гліба Новостройного?

Ветерана Гліба Новостройного правоохоронці звинувачують в: 

  • ухиленні від військової служби; 

  • підробці та використанні підробленого документа; 

  • використанні підробленого документа, шахрайстві в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою; 

  • самовільному залишенні військової частини; 

  • незаконному виготовленні, переробці чи ремонті вогнепальної зброї;

  • службовому підробленні.

Водночас за даними джерел Суспільного, у кваліфікації підозри "Дніпрянину" відсутні згадки про насильницькі злочини. 

Нагадаємо, що 31 липня Печерський районний суд Києва відправив Гліба Новостройного під цілодобовий домашній арешт

Про затримання Новостройного у Києві 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Військовий наголосив, що з неофіційних джерел йому надійшла інформація, що "Дніпрянина" можуть притягнути до причетності щодо вбивства Ігоря Комарова на Балі.

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