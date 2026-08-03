Ветерану підрозділу KRAKEN Глібу Новостройному оголосили підозру за 6 статтями, – ЗМІ
Ветерана підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного звинувачують за 6 статтями Кримінального кодексу: від ухилення від військової служби до шахрайства. До цього повідомлялося, що "Дніпрянин" може бути фігурантом справи про вбивство Ігоря Комарова на Балі.
Про це пише Суспільне, з посиланням на джерела у судових органах.
У чому саме звинувачують Гліба Новостройного?
Ветерана Гліба Новостройного правоохоронці звинувачують в:
ухиленні від військової служби;
підробці та використанні підробленого документа;
використанні підробленого документа, шахрайстві в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою;
самовільному залишенні військової частини;
незаконному виготовленні, переробці чи ремонті вогнепальної зброї;
службовому підробленні.
Водночас за даними джерел Суспільного, у кваліфікації підозри "Дніпрянину" відсутні згадки про насильницькі злочини.
Нагадаємо, що 31 липня Печерський районний суд Києва відправив Гліба Новостройного під цілодобовий домашній арешт.
Про затримання Новостройного у Києві 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Військовий наголосив, що з неофіційних джерел йому надійшла інформація, що "Дніпрянина" можуть притягнути до причетності щодо вбивства Ігоря Комарова на Балі.