Везуть сотні трун щодня: родичі окупантів масово шукають юристів, аби витягти їх з України

Кількість російських загарбників, яка бажає воювати в Україні заради безглуздих ідей Путіна, зменшується з кожним днем. Попри це генерали зберігають контроль над військом, а самі ординці здебільшого виконують накази командування.

Паралельно з цим, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, загарбники масово просять у рідних знайти інформацію про те, в якому статусі вони перебувають на території чужої країни. Адже якщо хтось з керівників Росії підписував відповідний паперовий наказ, втекти без наслідків та покарань ординці не зможуть.

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Втім, як виявляється, ніяких наказів не існує, а російські війська банально відправили "у відрядження" вмирати в Україну через забаганку Путіна влаштувати "війнушку".

У міноборони не звільнюють, але й покарати не можуть

Серйозні проблеми з моральним духом відчувають російські військові, які прибули на Донбас з Алтайського краю. Їх підрозділ за 3 місяці боїв зазнав понад 50% втрат.

Через небажання подальшої участі у війні загарбники ледве не під час кожного дзвінка дружинам кажуть про те, як вони хотіли б поїхати хоча б на ротацію. Але командування вперто жене їх вперед, замінює загиблих та поранених терміновиками чи людьми з інших БТГ, та не готує ніяких сил для ротацій.

Офіцери середньої ланки постійно розповідають особовому складу підрозділу про те, що відмова від участі у боях чи втеча з позицій каратимуться згідно з Кримінальним кодексом Росії. Втім, навіть найбільш недолугі ординці вже здогадалися про те, що застосовувати до них якісь покарання може бути незаконно, оскільки юридично вони на війні не перебувають.

Після багатьох запитів до міноборони Росії сотні адвокатів лише підтвердили здогадки військових: ніякого офіційного наказу про участь у бойових діях на території іншої держави ніхто з посадовців не давав. Отже, ніяких покарань окрім звільнення бути не може.

Юристи ж стверджують, що для повернення військових додому вони мають написати документ про бажання розірвати контракт з міноборони. Цією порадою скористалися ледве не всі бійці підрозділу, але звільнювати їх ніхто не поспішає. Тому що розгляд рапортів цілеспрямовано зупинили з початку війни. В такий спосіб росіян триматимуть у війську фактично примусово.

При цьому тих загарбників, які ще не потрапили на територію України, та відмовляються від відряджень, у міноборони показово звільнюють.

Фактично, за словами російських адвокатів, російські "Ваньки" можуть "змусити" міністерство оборони розірвати з ними контракт лише в одному випадку: якщо вони покинуть зброю та опиняться на території Росії. За втечу без зброї на Донбасі чи Харківщині офіцери цілком можуть покарати та повернути у бій, але ж як тільки людина опинилася у Росії, за подібний вчинок світить лише адміністративна відповідальність та звільнення.

Везуть сотні трун кожного дня

Оскільки ФСБшники, кадировські загони та російські спецпризначенці достатньо добре контролюють тилові ділянки фронтів, тікати з передової наважуються не всі окупанти. Однак мотивації воювати їм не додає ані ставлення командування, ані плани генералів по захопленню багатьох великих та укріплених міст, ані кількість загиблих товаришів по зброї.

Окупанти розповідають, що на кожній з позицій щодня гинуть десятки росіян, а ніхто навіть не переймається тим, аби забрати тіла з поля бою. Відправляють рештки загиблих до Росії дуже вибірково, але навіть попри це кількість трун може шокувати будь-яку нормальну людину. Лише за останній тиждень до Алтайського краю привезли 170 трун. Так само сотнями везуть рештки росіян у кожен великий населений пункт чи район.

Втім, величезні втрати зовсім ніяк не здатні вплинути на російське суспільство, адже всі усвідомлюють те, що вони є, але ставляться до загибелі своїх як до "необхідності". Стосується це й рідних багатьох ординців, які згодні отримати компенсацію та далі ходити з георгіївськими стрічками у формі букви Z.