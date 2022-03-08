"Ви для нас і є Україна", – Арестович зворушливо привітав жінок з 8 Березня

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович привітав усіх жінок з 8 Березня. У зворушливому ролику він підкреслив, що без них нічого б у цьому світі не було.

І попри те, що багато жінок не святкують 8 Березня, Олексій Арестович просто не зміг позбавити їх привітань. Він нагадав, що це не лише свято, а й Міжнародний день захисту прав жінок. Тих, хто став цілим Всесвітом для чоловіків.

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Олексій Арестович зворушливо привітав жінок з 8 Березня

Я хочу вам від імені всіх чоловіків України, а, може, й усіх чоловіків Всесвіту сказати: найкраще, що у нас є – жінки. Ви для нас і символ, і зміст того, задля чого ми все це робимо: воюємо, протистоїмо, працюємо, творимо,

– сказав він.

Радник голови ОП додав, що без жінок не було б такого шаленого спротиву. Адже саме завдяки їм чоловіки розуміють, що та кого захищають.

Він також додав, що багато жінок зараз стоять у строю зі зброєю, допомагають у тилу, або просто доглядають зі дітьми та старшими, захищають їх і підтримують.

Дякуємо, що ви в нас є. Зі святом, яке у нас не лише 8 березня, а й щодня. Пам'ятайте, що ви для нас – центр Всесвіту, і всі чоловіки крутяться навколо вас. Ви для нас і є Україна. Заради вас ми і воюємо,

– сказав він.

Дивіться відео привітання жінок з 8 Березня від Олексія Арестовича:

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