Ви – маріонетки, – житель Мелітополя у вічі обматюкав російських окупантів

Російськомовний українець з Мелітополя емоційно зустрів російських окупантів. І висловив особисто свою позицію загарбникам.

На відео видно, як чоловік підійшов до російських окупантів та почав їх засуджувати не підбираючи слів. Загарбники мовчки слухали українця.

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Як таке може бути, щоб росіяни напали на Україну? Це просто… Я не знаю, хто у вас зараз політруки, хто вам миє мозок, що ви тут робите? Нас, слов'ян, бомбите? Ви не ох..ли вбивати братів? Я живу в цій країні, а у вас своя країна! В ній нема проблем, усі заможні, як в Еміратах?,

– сказав чоловік.

Закінчив свою промову українець, обізвавши загарбників маріонетками та лайкою у їхній бік.

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