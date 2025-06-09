"Ви нас драйвите": бізнесмен Артур Ґранц про п'ятиріччя українського Forbes

До п'ятиріччя відновлення роботи в Україні всесвітньо відомого видання про бізнес редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін взяв серію інтерв'ю в Артура Ґранца, мажоритарного власника компанії-видавця "УЯВи!".

"Хочу зробити щось хороше для України", – із цих слів Ґранца у 2018 році почалося відродження українського Forbes, інформує 24 канал.

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Перш ніж взятися за проєкт, п'ять років тому Федорін запитав у Ґранца, як би він вчинив у такій ситуації:

– Уяви собі, що хтось намагається затримати публікацію, погрожуючи неприємностями одній з твоїх компаній. Як діятиме редакція?

– Публікувати! – відповів Артур.

Ми починали під час пандемії. Про те, що компанія "УЯВи!" стала видавцем українського Forbes, було оголошено 30 березня 2020 року – у розпал паніки. Тоді компанія складалася з кількох людей. За лічені тижні ми зібрали редакцію, сформували менеджмент і 29 травня випустили перший номер. Думаю, це був рекорд за швидкістю запуску Forbes у світі,

– розповів Ґранц.

Перший номер українського Forbes свідомо випустили українською мовою, хоча тоді це ще не було загальновизнаною практикою.

Артур Ґранц, Катя Солдак, Володимир Федорін, Борис Давиденко, Нью-Йорк, 2023 / Фото з особистого архіву Володимира Федоріна

"До появи Forbes українські підприємці були беззахисні перед хейтом, заказухою та шантажем. Ми хотіли, щоб голос українського бізнесу став чутним. Мені здається, нам це вдалося", – розповів Ґранц і поділився недавнім відгуком про "Форбс" одного великого підприємця: "Ви нас драйвите".

Крім драйву, інформування та моральної підтримки для українського бізнесу взагалі, Ґранц звернув увагу і на те, що сам Forbes, зокрема, вдалося зробити повністю прозорою медіакомпанією: "Усі зарплати виключно білі. На ринку, де це радше виняток, ніж правило, ми у невигідному становищі. Але ми мислимо на роки вперед. Редакція, яка отримує гроші в конвертах, не може залишатися незалежною".

З початку повномасштабного російського вторгнення компанія сплатила 112 мільйонів гривень податків. При цьому на благодійність було виділено 133 мільйона гривень.

Не найслабший внесок у перемогу для команди з 90 осіб. Україна відвоює своє гідне майбутнє. Forbes стане платформою для відновлення – і для ривка вперед. Усе тільки починається,

– впевнений Ґранц.

Восени 2024 року ліцензія на випуск Forbes в Україні була продовжена ще на п'ять років.